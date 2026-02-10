Зимняя Олимпиада — 2026
Все еще лепите пирожки? Мы всей семьей уплетаем сочные конвертики — готовлю на раз-два без замеса теста

Эти конвертики стали моим секретом продуктивного утра. Белковая начинка надолго дает чувство сытости, а хрустящее тесто дарит удовольствие от каждого кусочка. Теперь это мой любимый завтрак перед важными делами.

Для приготовления этих аппетитных конвертиков мне понадобится: тонкое тесто фило (1,5 листа на одну порцию), свежий творог 5%-ной жирности (200 г), сыр моцарелла (45 г), вареные куриные яйца (2 шт.), свежая петрушка (небольшой пучок), соль по вкусу, а также немного растительного масла для смазывания.

Начинаю с подготовки начинки: творог тщательно разминаю вилкой, добавляю мелко натертую моцареллу, рубленые вареные яйца и измельченную петрушку. Солю по вкусу и аккуратно перемешиваю до однородности. Листы теста фило слегка смазываю растительным маслом, на каждый выкладываю 2–3 столовые ложки начинки. Формирую аккуратные конвертики, плотно защипывая края, чтобы начинка не вытекла. Выкладываю на противень, застеленный пергаментом, и выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подаю теплыми со свежими овощами или сметанным соусом.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

