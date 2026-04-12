12 апреля 2026 в 20:28

Все дело в заправке: салат из пекинской капусты и огурца — готовьте сразу много, от него не оторваться

Фото: D-NEWS.ru
Салат из пекинской капусты и огурца — это блюдо, в котором весь секрет скрыт в заправке. Нежная, с горчичной остринкой и ароматом укропа, она превращает простые овощи в безумную вкуснятину, от которой не оторваться.

Для приготовления понадобится: 400 г пекинской капусты, 2 свежих огурца, 4 вареных яйца, 150 г сметаны, 1 ч. л. горчицы, пучок укропа, соль по вкусу.

Рецепт: пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Огурцы нарежьте соломкой или кубиками. Белки от яиц нарежьте мелкими кубиками. Для заправки разомните желтки вилкой, добавьте сметану, горчицу, мелко рубленный укроп и соль. Тщательно перемешайте до однородности. В миске соедините капусту, огурцы и белки. Добавьте заправку и перемешайте. Подавайте сразу или дайте настояться 10–15 минут.

Проверено редакцией
рецепты
салаты
ужины
Дарья Иванова
