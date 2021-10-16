«Время уговоров закончилось» : Мясников выступил за обязательную вакцинацию

Телеведущий и врач Александр Мясников выступил за введение обязательной вакцинации от коронавируса групп риска. В своём Telegram-канале он отметил, что «время уговоров закончилось» и необходимо принудительно вакцинировать пожилых и хронически больных людей.

Я за обязательную вакцинацию групп риска: пожилых и хронически больных людей. Я считаю, что время уговоров закончилось, — подчеркнул он, отметив, что вакцина на данный момент является единственным эффективным способом защититься от COVID.

Доктор отметил, что антипрививочники выступают против вакцинирования от коронавируса, придумывая отговорки о том, что «вакцина сырая» и что россияне умирают якобы от побочек. При этом напомнил, что от курения и алкоголя умирают десятки миллионов людей, однако несмотря на это, люди не отказываются от вредных привычек. Но в ситуации с вакцинацией люди занимают совершенно иную позицию, возмутился Мясников.

Какая-то непробиваемая тупость! Да ещё и тупость заразная! — резюмировал он.

Ранее Мясников рассказал, что способствует осложнению у вакцинированных больных COVID-19. В группе риска — пожилые люди с серьёзными болезнями, с онкологией, а также молодые, у которых коронавирус накладывается на другой недуг.