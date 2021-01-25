Время ремонта во вторичке предложили сократить до трёх дней в неделю

https://static.news.ru/photo/5be1c22c-5eb5-11eb-9052-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky / globallookpress

Шумные работы в многоквартирных домах предложили разрешить только на три дня в неделю. При этом норма коснётся лишь вторичного жилья. Новостройки трогать не станут.

Инициативу предложила Общественная палата России, направив письмо на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина, пишут «Известия». В скором времени свои отзывы дадут в Госдуме и общественном совете при Минстрое.

В данный момент в России действует норма: заниматься громким ремонтом можно только восемь часов в сутки шесть дней в неделю. Запрещено шуметь в воскресенье и праздники.

Однако, как отмечает автор инициативы — первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артём Кирьянов, бесконечные ремонты у соседей могут помешать россиянам работать на удалёнке. Не исключено, что и по окончании пандемии из дома будет работать намного больше людей, чем до неё.

Он предлагает разрешить делать ремонт в понедельник, среду и пятницу, например. При этом необходимо делать перерыв на «тихий час», который является обязательным и сейчас.

Пандемия коронавируса внесла изменения в привычную жизнь россиян. Многие из них перешли на удалённый режим работы и вынуждены практически всё время находиться дома. Проблему усугубляет и то, что жить и работать людям зачастую мешают соседи. Некоторые затевают ремонт. Работы длятся до глубокой ночи и беспокоят жителей дома. О том, как отстоять свои права перед соседями и что делать, если они ведут себя громко в отведённое законом время, — в материале NEWS.ru.