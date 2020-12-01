Издержки пандемии: россияне стали чаще жаловаться на шумных соседей

Пандемия коронавируса внесла изменения в привычную жизнь россиян. Многие из них перешли на удалённый режим работы и вынуждены практически всё время находиться дома. Такой уклад приходится по духу далеко не всем. Проблему усугубляет и то, что жить и работать людям зачастую мешают соседи, которые на карантине стали больше шуметь. Некоторые во время «удалёнки» даже затевают ремонт. Работы нередко длятся до глубокой ночи и беспокоят жителей дома на протяжении несколько недель. О том, как отстоять свои права перед соседями и что делать, если они ведут себя громко в отведённое законом время — в материале NEWS.ru.

Россияне во время карантина стали чаще обращаться к юристам с жалобами на шумных соседей. Связано это с тем, что людям приходится дольше находиться дома: одни перешли на дистанционный формат работы, вторые и вовсе её потеряли, третьи минимизировали выходы на улицу из-за страха перед COVID-19. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил юрист Евгений Кириченко.

Согласно закону о тишине, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 07:00; делать ремонт — с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 09:00, а также по воскресеньям и праздничным дням. Безопасный уровень шума в квартире — не более 55 децибел. Он должен соблюдаться с 07:00 до 23:00. Спокойный разговор, пение птиц, стрекот сверчков, к примеру, составляет 50 децибел, отмечает специалист.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если соседи пренебрегают установленными законом правилами, человек может обратиться в полицию по телефону 102 или к участковому. Нарушителю грозит предупреждение или административный штраф от одной до двух тысяч рублей, поясняет Кириченко. Должностные лица за шумный ремонт могут заплатить от 4 до 8 тысяч рублей, юридические — от 40 до 80 тысяч рублей.

Однако проблема здесь заключается в том, что до приезда полиции соседи могут перестать громко себя вести или делать ремонт. Если «засечь» нарушителя вместе с представителем закона не удаётся, можно обратиться в экспертное учреждение для самостоятельной фиксации превышения уровня шума. Затем уже следует пойти в полицию, где виновника привлекут к ответственности. Далее можно через суд взыскать расходы за моральный ущерб (несколько тысяч рублей) и юридические услуги. Зачастую после всех этих процедур соседи утихают. Однако некоторые из них продолжают шуметь — теперь уже назло. Евгений Кириченко юрист юрист

Как разобраться без полиции

Некоторые россияне не хотят создавать конфликтную ситуацию с соседями. Кроме того, проблема может заключаться в том, что люди не имеют возможности обратиться в полицию, так как жильцы шумят в отведённое законом время. В таком случае придётся задействовать свои умения договариваться и входить в положение другого человека.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В первую очередь следует понять, что у каждого свой уровень переносимости шума. Один спокойно относится к звуку включённого пылесоса, у другого же от него «раскалывается» голова. Для детей с аутизмом сильный дискомфорт, к примеру, может доставлять даже громкий голос. Вполне возможно, что шумные соседи даже не догадываются о том, что мешают вам. Иногда бывает достаточно вежливо попросить их вести себя потише, пояснила в разговоре с NEWS.ru психолога Александра Кондрахина.

Ни в коем случае не стоит идти к соседу в состоянии злобы и раздражения. В таком случае ваш диалог скорее всего начнётся с обвинений и взаимных претензий. Проблема не только не решится, но и, возможно, ещё больше усугубится. Будьте доброжелательны к соседу и постарайтесь встать на его сторону. Человек затеял ремонт? Вы ведь тоже когда-то обновляли квартиру или, возможно, даже собираетесь это сделать. Без шума тут точно не обойтись. Ребёнок постоянно занимается на музыкальном инструменте? Правильную технику игры можно отточить только благодаря ежедневным тренировкам. Александра Кондрахина клинический психолог и нейропсихолог клинический психолог и нейропсихолог

Если соседи делают ремонт и при этом не нарушают закон, следует в вежливой форме попросить их в определённое время не проводить шумные работы. При этом необходимо назвать причины, по которым вам необходима тишина. К примеру, можно объяснить, что вы проводите урок, записываете вебинар, совершаете рабочие звонки или укладываете ребёнка спать. Это увеличит шансы на успешный итог разговора, пояснила Кондрахина.

При этом существует вероятность, что вам придётся тоже пойти на уступки соседям и найти вариант выхода из ситуации, который устроит обе стороны. Например, подобрать удобное для всех время «отдыха». В конце беседы следует выразить надежду на дальнейшее взаимопонимание, подытожила Кондрахина.