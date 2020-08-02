Врачи высказались о заражаемости коронавирусом в общественном транспорте

https://static.news.ru/photo/5a949d9c-d501-11ea-a275-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Медики считают, что поездки в общественном транспорте в плане заражения COVID-19 могут быть безопаснее, «чем кажется». В странах, где заболеваемость коронавирусом уменьшилась, нет и особо заметных вспышек заболевания, связанных с поездками на общественном транспорте.

Этот вывод сделало издание New York Times. которому эксперты заявили, что связи между вспышками заболевания и передвижением людей на общественном транспорте обнаружить не удалось. Результаты проведённого газетой исследования могут говорить о том, что транспорт, включая автобусы, может быть не особо значимым источником распространения вируса.

Этот постулат актуален по крайней мере до тех пор, пока пригородный транспорт, включая электрички и автобусы, не станет значимым источником распространения вируса. То есть пассажиры для этого должны носить маски, транспорт не должен заполняться так же сильно, как в часы пик.

В Париже, к примеру, медики при отслеживании контактов заражённых лиц пришли к выводу, что ни один из кластеров инфекции не был связан с системой общественного транспорта. Не были обнаружены такие связи и в Австрии, в Токио.

Ранее NEWS.ru сообщали, что оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе умерли 13 человек.