Врачи высказались о заражаемости коронавирусом в общественном транспорте

Медики считают, что поездки в общественном транспорте в плане заражения COVID-19 могут быть безопаснее, «чем кажется». В странах, где заболеваемость коронавирусом уменьшилась, нет и особо заметных вспышек заболевания, связанных с поездками на общественном транспорте.
Этот вывод
Этот постулат актуален по крайней мере до тех пор, пока пригородный транспорт, включая электрички и автобусы, не станет значимым источником распространения вируса. То есть пассажиры для этого должны носить маски, транспорт не должен заполняться так же сильно, как в часы пик.
В Париже, к примеру, медики при отслеживании контактов заражённых лиц пришли к выводу, что ни один из кластеров инфекции не был связан с системой общественного транспорта. Не были обнаружены такие связи и в Австрии, в Токио.
Ранее NEWS.ru сообщали, что оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе умерли 13 человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен