Медики установили диагноз двух граждан, которые прилетели в Москву из Китая.
По данным столичного департамента здравоохранения, госпитализированные в инфекционную больницу пробыли на территории КНР две недели.
Этот срок является инкубационным периодом для нового коронавируса, поэтому пациентам с проявлением острой вирусной инфекции уделяется повышенное внимание и проводится лабораторная диагностика на выявление этого вируса, — отметили в департаменте.
Врачи выяснили, что у доставленных в медучреждение пациентов ОРВИ. В настоящее время они получают всё необходимое лечение,
Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор озвучил первые результаты лабораторных анализов, госпитализированных накануне жителей Воронежа, которые прилетели из Китая.
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