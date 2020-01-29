https://static.news.ru/photo/c1cdf2be-4268-11ea-b01d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики установили диагноз двух граждан, которые прилетели в Москву из Китая.

По данным столичного департамента здравоохранения, госпитализированные в инфекционную больницу пробыли на территории КНР две недели.

Этот срок является инкубационным периодом для нового коронавируса, поэтому пациентам с проявлением острой вирусной инфекции уделяется повышенное внимание и проводится лабораторная диагностика на выявление этого вируса, — отметили в департаменте.

Врачи выяснили, что у доставленных в медучреждение пациентов ОРВИ. В настоящее время они получают всё необходимое лечение, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор озвучил первые результаты лабораторных анализов, госпитализированных накануне жителей Воронежа, которые прилетели из Китая.