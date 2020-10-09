Врачи сообщили о способности коронавируса проникать в мозг

https://static.news.ru/photo/bd4a0d44-0ab4-11eb-9ece-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Немецкие специалисты Университетской клиники Гамбург-Эппендорф заявили, что COVID-19 может проникать в мозг человека. К такому выводу они пришли после исследования вскрытий людей в возрасте от 51 года до 94 лет, скончавшихся от инфекции.

Данные их работы опубликовал журнал The Lancet. Отмечается, что всего исследовалось 43 вскрытия. В 53% случаев коронавирус оказался в клетках ствола мозга и отходящих от него нейронах. Ещё у 14% умерших выявлены ишемические поражения, а у 86% — астроглиоз.

Отдельно немецкие специалисты указали, что коронавирус не внёс важных изменений в мозг, а центральная нервная система не претерпела разрушительного воздействия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты описали признаки коронавируса у бессимптомников. Последние даже в острой фазе не испытывали кашля, насморка, высокой температуры. Медики считают такое «промежуточное состояние» довольно серьёзным и предполагают, что оно может дать о себе знать в будущем. Последние данные показывают, что до половины всех больных переносят коронавирус со смазанной клинической картиной.