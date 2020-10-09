Врачи сообщили о способности коронавируса проникать в мозг

Немецкие специалисты Университетской клиники Гамбург-Эппендорф заявили, что COVID-19 может проникать в мозг человека. К такому выводу они пришли после исследования вскрытий людей в возрасте от 51 года до 94 лет, скончавшихся от инфекции.
Данные их работы
Отдельно немецкие специалисты указали, что коронавирус не внёс важных изменений в мозг, а центральная нервная система не претерпела разрушительного воздействия.
Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты описали признаки коронавируса у бессимптомников. Последние даже в острой фазе не испытывали кашля, насморка, высокой температуры. Медики считают такое «промежуточное состояние» довольно серьёзным и предполагают, что оно может дать о себе знать в будущем. Последние данные показывают, что до половины всех больных переносят коронавирус со смазанной клинической картиной.
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