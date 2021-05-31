В Можайске беременных женщин отправят рожать за 80 километров

https://static.news.ru/photo/4ca7ee36-c20f-11eb-86d6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Можайске ликвидируют отдел родовспоможения и сокращают специалистов. По мнению медиков, это чревато ростом смертности среди рожениц и младенцев, пишет «Ридус».

Отремонтированное и оснащённое оборудованием здание роддома перепрофилировано и отдано под ковидный госпиталь в середине мая. С июня там будут принимать только физиологические роды. В случаях осложнений женщин будут отправлять за 80 километров в соседний Наро-Фоминск.

Акушер-гинеколог первой категории Можайской ЦРБ Светлана Ермакова пояснила изданию, что любые физиологические роды могут стать патологическими. В ряде случаев транспортировка невозможна, поскольку грозит смертью ребёнка или матери.

Кроме того, в роддоме прекратила существование круглосуточная неонатальная служба, по причине сокращения персонала нет возможности обслуживать сложные роды в экстренных ситуациях.

В Минздраве Подмосковья издание заверили, что в таких случаях беременным пациенткам помогут в Можайской ЦРБ. Ермакова считает это невозможным из-за действий главврача, который распорядился объединить службы завхирургией и заведующего родильным отделением и организовать единый операционный блок.

Журналисты пытались узнать у главврача Можайской ЦРБ о причинах ликвидации отдела родовспоможения, однако так и не смогли дозвониться до него. В поддержу сохранения отдела создана петиция на change.org. Авторы требуют ввести в эксплуатацию новое здание акушерского стационара на 60 коек, поднять уровень оказания медпомощи родильного отделения Можайской ЦРБ до второго и прекратить сокращение медперсонала. Петицию подписали около тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти охранник не пустил в роддом приехавшую из Кирова женщину, у которой к тому времени уже начались схватки. В результате женщина начала рожать прямо возле забора перинатального центра. Помощь ей оказали медики расположенной рядом станции скорой помощи.