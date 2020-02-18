https://static.news.ru/photo/16d7c77e-5265-11ea-a028-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске родители пытались попасть в реанимацию, когда там умирала их двухлетняя дочь. Врачи их не пустили, сообщает НТВ.

Отмечается, что девочка поступила в больницу в январе со спазмами в животе и умерла спустя сутки. Врачи предположили, что у ребенка сахарный диабет и отправили его в другую больницу, где, в свою очередь, перенесли сбор анализов на утро. Родителей отправили домой, заверив их в том, что с девочкой всё в порядке

Я говорила, раз сахар у неё высокий, может быть, вы инсулин поставите? На что хирург, который нас принимал, сказал, что у них инсулин находится в реанимации, а там никого нет, — сообщила телеканалу мать ребенка.

Вскрытие показало, что девочка умерла от кишечной непроходимости. Первоначально медики отказались от этого диагноза. Следственный комитет возбудил по факту смерти ребёнка уголовное дело.

NEWS.ru сообщает, что жители Челябинской области пожаловались на проблему с вызовом на дом детских врачей. Неофициальным рекордсменом стала семья из города Златоуста, которая несколько часов дозванивалась до поликлиники. Мобильный телефон матери зафиксировал 327 исходящих вызовов, а пришла врач-педиатр лишь вечером.