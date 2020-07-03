Врачи из-за коронавируса наблюдают за 280 тысячами россиян

Более 280 тысяч жителей России, у которых имеется подозрение на заражение COVID-19, находятся под наблюдением медиков. За прошедшие сутки в стране провели 301 тысячу тестов на коронавирус, всего их сделано уже более 20,7 млн.
Об этом
Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 280 415 человек, — отметили в ведомстве.
Ранее NEWS.ru сообщал, что данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом свидетельствуют: в России заразились 667 883 человека. Это третий результат в мире. Лидируют по данному показателю США (2 788 395 человек) и Бразилия (1 539 081). Число выявленных случаев заражения COVID-19 на планете составляет 11 031 905.
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