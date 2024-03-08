Врачи из США объяснили, почему нельзя отказываться от картофеля Frontiers: полный отказ от картофеля оказался опасным для здоровья

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Полный отказ от употребления картофеля оказался вредным для здоровья, заявили ученые из американского Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна. По их словам, которые приводит научный журнал Frontiers, исключение картофеля из рациона может привести к дефициту витаминов B и C в организме. Кроме того, такая диета провоцирует резкое снижение уровня калия.

В основе исследования лежит анализ данных, полученных в результате эксперимента. В ходе него добровольцев разделили на две группы, первая из которых питалась крахмалистыми овощами, а вторая — зерновыми культурами. Потребление калорий в этих группах было одинаковым. Через некоторое время ученые выяснили, что у группы, отказавшейся от крахмала, снижался уровень калия (на 21%), витамина В6 (на 17%), а также витамина С (на 11%). Уровень клетчатки сокращался на 10%. Специалисты рекомендуют не отказываться от картофеля полностью, а выдерживать баланс в рационе.

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова ранее объяснила, почему не рекомендуется употреблять лапшу и картофель быстрого приготовления. По ее словам, они содержат в себе опасные добавки, в том числе гуаровую камедь. Она может вызывать отеки.