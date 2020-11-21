Врачей скорой помощи предложили обучать самообороне

https://static.news.ru/photo/65eef9ac-2caa-11eb-ba9a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Для сотрудников скорой помощи необходимо в обязательном порядке организовать курсы по самообороне, чтобы обучить их избегать конфликтов, а также применять для самозащиты баллончики и электрошокеры.
С таким предложением выступил член комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный.
По мнению парламентария, выдавать медикам средства защиты нужно только после специальной подготовки.
Иногда они вызывают повышенную агрессию у объекта, к которому они применяются. Если это делать, то надо проводить соответствующее обучение для медицинских работников — не все даже психологически смогут их применить, — пояснил Куринный радиостанции «Говорит Москва».
С такой инициативой депутат выступил после того, как в российских регионах произошли нападения на врачей. Так, в ночь на 21 ноября супруг пациентки в Екатеринбурге напал на двух сотрудниц скорой помощи, одна из которых получила травмы. По предварительным данным, мужчина, больной COVID-19, набросился на медиков, приехавших для оказания помощи жене фигуранта, писал NEWS.ru.