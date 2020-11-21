Врачей скорой помощи предложили обучать самообороне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каждый десятый россиянин смог подобрать синоним термину «локдаун» только исходя из своих запасов нецензурной лексики. Ещё 3% заявили, что аналогов этому слову в русском языке вообще нет.

По мнению каждого пятого (20%), данный термин можно заменить словом «изоляция», 15% предложили в качестве синонима «карантин». Кроме того, предлагались такие версии как «ограничение» (5%), «блокировка» (4%), а также «домашний...