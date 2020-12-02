Врачей из подмосковного Одинцово начали прививать от коронавируса

https://static.news.ru/photo/cf8d690c-3542-11eb-927b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru/АГН «Москва»

В подмосковном городе Одинцово медиков начали вакцинировать от COVID-19. Привились уже около 100 человек.

Первым вакцину получил педиатр Денис Давыдов. Перед прививкой он прошёл обследование и сдал кровь на антитела, передаёт телеканал «360».

Все сомнения ушли. Видя ежедневно, как это актуально и нужно. <...> Это единственное средство профилактики, — прокомментировал педиатр своё решение привиться.

Вакцину «Спутник V» вкалывают в два этапа с разницей в 21 день. Затем, через месяц, привитых проверяют на наличие антител. К вакцинации допускаются люди от 18 до 60 лет.

Ранее сообщалось, что большинство привитых россиян хорошо переносят вакцинирование. Волноваться по поводу возможного недомогания не стоит, поскольку такова нормальная реакция организма и один из признаков формирования иммунитета. Россиянам, почувствовавшим недомогание, рекомендуется снизить физическую нагрузку и отдохнуть.

Как следует из памятки с рекомендациями, которую выдают вакцинируемым в Москве, после прививки от коронавируса «Спутник V» может появиться жар, озноб, слабость или тошнота. Ещё у 1,5% привитых может заложить нос или запершить в горле, писал NEWS.ru.