Россиян предупредили об облысении и потере слуха после коронавируса

В Москве выявлено несколько случаев, когда переболевшие COVID-19 пациенты потеряли слух и зрение, рассказала главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко в эфире телеканала «Россия 1». Она добавила, что эти и другие последствия перенесённой инфекции также коснулись тех, кто прошёл реанимацию.

У нас есть пациенты, которые до сих пор не могут восстановить обоняние. У них есть навязчивые запахи, а это отвратительное состояние, когда человеку всё время пахнет тухлым или каким-то сгнившим, — сообщила медик.

По её словам, после COVID-19 некоторые мужчины и женщины полностью облысели. Специалист осудила людей, которые распространяют слухи о летальных исходах и бесплодии после вакцинации от коронавируса.

Это всё да, есть, только это есть от коронавируса. И бесплодие есть, и потеря слуха, и извращение вообще качества жизни, — сказала Лысенко.

Ранее врач Юрий Серебрянский заявил, что после перенесённого коронавируса даже у молодых людей могут образоваться тромбозы из-за застоявшейся крови. Он предупредил молодёжь и о риске развития аритмии и других заболеваний, которые способны привести к осложнениям.

По его словам, чтобы избежать осложнений, россиянам следует массово вакцинироваться. Помимо этого, врач посоветовал укреплять иммунитет правильным питанием, физическими нагрузками и закалкой. Серебрянский обратил особое внимание на поддержание достаточного количества витаминов в организме.

По данным на 19 декабря, в РФ за сутки выявлено 27 967 новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего случаев заболевания выявлено в Москве — 3013. Далее следует Санкт-Петербург (1955), третью строчку занимает Московская область (1825). Четвёртое и пятое места заняли Красноярский край (650) и Нижегородская область (636) соответственно.