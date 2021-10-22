Врач заявил о вероятности продления нерабочих дней из-за коронавируса

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследования ДНКОМ Андрей Исаев допустил продление нерабочих дней из-за коронавируса. По словам учёного, минимальный срок для снижения количества заболеваний от инфекции составляет две недели, пишет ТАСС.

Правительство объявило каникулы с 30 октября по 7 ноября. Но, вероятно, они будут продлены. Потому что минимальный срок, после которого будет заметен спад, это минимум две недели, — пояснил эксперт.

Исаев считает, что правительство принимает все необходимые меры для снижения уровня заболеваемости по стране. И целью кабмина в данном случае является вакцинирование 80% россиян. Это позволит приблизиться к показателям европейских стран.

Медик поддержал эти действия и пришёл к выводу: пока указанная цифра не будет достигнута, уровень заболеваемости в стране останется прежним.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга с 30 октября по 7 ноября вводят карантин и ужесточают ограничительные меры по коронавирусу. В связи с напряжённой эпидемиологической обстановкой приостанавливается работа общепита, объектов розничной торговли.