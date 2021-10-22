Санкт-Петербург введёт ограничения по московскому сценарию с 30 октября

Власти Санкт-Петербурга с 30 октября по 7 ноября вводят карантин и ужесточают ограничительные меры по коронавирусу. В связи с напряжённой эпидемиологической обстановкой приостанавливается работа общепита, объектов розничной торговли, сообщает РИА Новости.

Разрешается работа аптек и продовольственных магазинов. Приостанавливается посещение фитнес-центров, бассейнов, океанариумов, аттракционов и других объектов развлечения. Музеи и театры будут пускать зрителей только при наличии у них QR-кода или справки о медотводе о вакцинации.

Гостиницы и пансионаты заселят постояльцев только при предъявлении QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга задумались о введении локдауна в городе с 30 октября. Власти Петербурга неслучайно хотят ввести локдаун: в городе в связи с объявленными нерабочими днями ожидается наплыв туристов.