Локдаун хотят ввести в Петербурге с 30 октября

Власти Санкт-Петербурга задумались о введении локдауна в городе с 30 октября. Предполагаемое ужесточение мер по коронавирусу станет таким же, как в Москве, сообщает «Фонтанка».

Открытыми в Санкт-Петербурге хотят оставить только продуктовые магазины, аптеки и предприятия сферы бытовых услуг. Театры и музеи будут доступны для посетителей по QR-кодам. По предварительной информации, об ужесточении ограничительных мер должны объявить в субботу, 23 октября.

Если сейчас не ввести локдаун, через неделю свободные места в ковидных стационарах закончатся, — отметил неназванный собеседник издания.

Власти Петербурга неслучайно хотят ввести локдаун: в городе в связи с объявленными нерабочими днями ожидается наплыв туристов. Также администрация города считает, что ограничения помогут разорвать цепочки заболеваемости коронавирусом и не допустить закрытия бизнеса во время новогодних праздников.

Ранее сообщалось, что ещё три региона России вводят локдауны в связи с ростом заболевания коронавирусом. В Воронежской области он вводится с 25 октября по 7 ноября, в Саратовской — с 27 октября, а в Оренбуржье с 30 октября.