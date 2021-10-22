Локдаун хотят ввести в Петербурге с 30 октября

Власти Санкт-Петербурга задумались о введении локдауна в городе с 30 октября. Предполагаемое ужесточение мер по коронавирусу станет таким же, как в Москве, сообщает «Фонтанка».
Открытыми в Санкт-Петербурге хотят
Если сейчас не ввести локдаун, через неделю свободные места в ковидных стационарах закончатся, — отметил неназванный собеседник издания.
Власти Петербурга неслучайно хотят ввести локдаун: в городе в связи с объявленными нерабочими днями ожидается наплыв туристов. Также администрация города считает, что ограничения помогут разорвать цепочки заболеваемости коронавирусом и не допустить закрытия бизнеса во время новогодних праздников.
Ранее сообщалось, что ещё три региона России вводят локдауны в связи с ростом заболевания коронавирусом. В Воронежской области он вводится с 25 октября по 7 ноября, в Саратовской — с 27 октября, а в Оренбуржье с 30 октября.