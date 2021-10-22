Ещё три региона РФ ввели локдауны из-за коронавируса

Ещё три региона России вводят локдауны в связи с ростом заболевания коронавирусом. В Воронежской области он вводится с 25 октября по 7 ноября, в Саратовской — с 27 октября, а в Оренбуржье с 30 октября. Об этом говорится на сайтах региональных правительств.

В Воронежской области на время нерабочих дней приостанавливается работа объектов розничной торговли, в том числе на территории торговых центров, супермаркетов, складов, ярмарок, рынков. Исключения делаются только для аптек, продовольственных магазинов, а также любых розничных торговых точек, если у них есть отдельный вход с улицы и продажа товаров будет идти дистанционно. Временно закрываются ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны смогут работать только навынос.

Аналогичные ограничения будут действовать и в двух других регионах.

Это необходимая мера для разрыва цепочки заболеваемости. Период нерабочих дней позволит разобщить потоки, сократить поездки, контакты с посторонними людьми, — заявил глава Саратовской области Валерий Радаев.

В Оренбургской области в дополнение к общим мерам отменяются заезды на планируемые смены в детские лагеря, любые другие организации отдыха и оздоровления детей. Также работодатели обязаны перевести на дистанционную форму работу всех сотрудников старше 60 лет.

В то же время в Госдуме усомнились в целесообразности введения нерабочих дней. По словам депутата Госдумы РФ Олега Шеина, «идея тотальных карантинных мероприятий» была актуальна весной прошлого года, но сейчас куда более эффективными были бы поощрительные меры, а не ограничительные.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих выходных с сохранением зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября.