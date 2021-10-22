В Госдуме усомнились в целесообразности введения нерабочих дней

Россия бьёт антирекорды по смертности от коронавируса, однако введение нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября вряд ли поможет исправить ситуацию. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Олег Шеин в разговоре с Sobesednik.ru.

Мы бьём отрицательные рекорды даже по сравнению с ведущими волнами ковида. Смертность достигла тысячи человек — это более, чем много. Поэтому мероприятия необходимы, но вот может ли сработать введение нерабочих дней. Думаю, что нет, — признался Шеин.

Политик отметил, что «идея тотальных карантинных мероприятий» была актуальна весной прошлого года, но сейчас куда более эффективными были бы поощрительные меры, а не ограничительные. Шеин привёл в пример Францию, в которой эпидемия коронавируса не преодолена, а локализована настолько, что «страна может нормально жить». При этом депутат подчеркнул, что считает предпринятые властями РФ меры по вакцинированию населения абсолютно правильными.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с NEWS.ru предположил, что одной недели локдауна будет недостаточно. По его мнению, ограничительные меры должны соблюдаться по крайней мере три недели.