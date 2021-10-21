Одной неделей не ограничатся: иммунолог высказался о локдауне

Врач-иммунолог Владимир Болибок считает, что локдауном на одну неделю вряд ли можно будет ограничиться. В беседе с NEWS.ru он заявил, что продолжительность таких вынужденных выходных должна быть не менее трёх недель, чтобы как-то изменить ситуацию с коронавирусом.

Скорее всего, эта мера потребует продолжения, вряд ли можно будет ограничиться одной неделей. По-хорошему продолжительность такого локдауна должна быть не менее трёх недель. Инкубационный период коронавирусной инфекции несколько сократился, и составляет 11 дней максимум при средней продолжительности 7-8 дней. Было бы очень хорошо, если бы локдаун продлился 21 день, — отметил Болибок.

Он напомнил, что основным методом борьбы с коронавирусной инфекцией является вакцинация, а локдаун направлен на регулирование социальных контактов и дистанцирование между семьями, чтобы коронавирусная инфекция не передавалась из семьи в семью.

По мнению эксперта, в обществе идёт «идеологическая гражданская война», когда одна сторона выступает за вакцинацию, а другая — против.

Я как врач-иммунолог, как специалист с естественнонаучным, медицинским образованием понимаю, что вакцинироваться надо и альтернативы этому нет. Либо ждать пока все переболеют, и достаточно большая часть из числа переболевших умрёт, и у нас будет, как в западных странах говорят, «стадный» иммунитет, — заявил специалист.

Ранее общероссийский локдаун одобрил бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он признался, что «просил у Создателя» плохую погоду, чтобы удержать людей от прогулок во время вынужденных выходных.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих выходных с сохранением зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября. Документ также наделяет глав регионов правом вводить выходные до этого срока и продлевать их.