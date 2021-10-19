«Прошу у Создателя плохую погоду»: Онищенко одобрил общероссийский локдаун

Экс-глава Роспотребнадзора академик РАН Геннадий Онищенко в разговоре с NEWS.ru одобрил идею вице-премьера РФ Татьяны Голиковой объявить период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Он признался, что «просил у Создателя плохую погоду», так как «она может удержать людей от прогулок и абсолютно не нужных мероприятий».

Уже в мае не работали 10 дней, и результат был плачевный. Я просил у Создателя холодную погоду, она может удержать людей от прогулок и абсолютно не нужных мероприятий. Конечно, если люди станут меньше контактировать с окружающими, ездить, то это уменьшит нагрузку на метро. Но если будет хорошая погода, то ничто не удержит людей, и мы получим обратный эффект. Этого я не исключаю, так как на то, что мы изменим своё поведение надежды мало, — подчеркнул Онищенко.

Он добавил, что «просто всех заклинает» до 30 октября привиться от COVID-19 и гриппа и соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться. Онищенко также ответил на вопрос, насколько тяжёлой будет зима 2021/2022 на фоне пандемии COVID-19.

Мы везде на стороне ищем проблемы, а не в себе. Хотя они только в нас. Если мы привьёмся от гриппа, то зима будет как зима, дай бог, чтобы она уже пришла. Если будут все привиты, от гриппа хотя бы, будет нормальная зима. Если она ещё будет морозная, то только пойдёт на пользу, а если слякотная, то заболеваемость будет высокой, если мы будет такими же фаталистами, как сегодня, — резюмировал Онищенко.

С 25 октября до 25 февраля москвичи старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны вновь соблюдать домашний режим — по месту постоянного жительства или на садовых участках. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин на своём сайте. По его данным из 3 млн москвичей в возрасте старше 60 вакцинацию прошли всего лишь 1,14 млн человек. При этом доля умерших от коронавируса в этой возрастной группе достигает 86%. В связи с этим власти вынуждены принять срочные меры, чтобы защитить старшее поколение.

Заболеваемость и смертность от коронaвируса в России в середине октября побила рекорды. Впервые за всё время пандемии за сутки было выявлено больше 34 тысяч заболевших и больше тысячи смертей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила попросить президента России Владимира Путина ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно, эту инициативу поддержал премьер Михаил Мишустин.

16 октября Голикова заявила, что в России в последняя время фиксируются высокие показатели смертности, в том числе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Глава Минздрава Михаил Мурашко, в свою очередь, сообщил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди несовершеннолетних кратно возросла, у половины из них есть клинические проявления. Он добавил, что больницы испытывают большую нагрузку.