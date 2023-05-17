Врач рассказала о правильном уходе за кожей для избавления от черных точек Врач Попова посоветовала использовать очищающие средства для избавления от черных точек

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Избавиться от черных точек на лице полностью практически невозможно, но можно сделать их менее заметными при правильном уходе, рассказала врач-косметолог Татьяна Попова. В разговоре с «Москвой 24» специалист посоветовала не забывать смывать макияж очищающими средствами. По ее словам, важно подобрать уходовую косметику, которая соответствует типу кожи. В ее составе могут присутствовать гиалуроновая кислота, экстракты растений или мочевина низкой концентрации.

В первую очередь каждый день утром и вечером необходимо снимать макияж и умываться. Важно, чтобы очищающее средство соответствовало типу кожи, хорошо очищало и одновременно увлажняло. После его применения кожа должна оставаться увлажненной даже без нанесения крема, — пояснила врач.

По словам косметолога, черные точки представляют собой выводные протоки сальных желез и составляют основу защитной «оболочки» кожи. Сало при выделении на поверхность окисляется и загрязняется из-за пыли и декоративной косметики.

Дополнительное увлажнение можно обеспечить при помощи тоника или лосьона. Попова советует обратить внимание на средства с цинком, древесным углем или экстрактом чайного дерева. Заключительный этап ухода состоит из нанесения крема. Летом нужно выбирать средство, которое защитит от солнца. В его составе также могут присутствовать цинк, ниацинамид, гиалуроновая кислота и себорегулирующие продукты. Вечером врач рекомендует использовать крем с миндальной, молочной, салициловой или азелаиновой кислотой. Такой крем поможет обесцветить кожное сало и придать коже сияние.

Несколько раз в неделю стоит очищать кожу с помощью пилинга. Летом косметолог советует выбирать ферментные средства, которые не навредят лицу и не спровоцируют пигментацию. Раз в неделю можно применять маску с белой глиной, которая соберет кожное сало и сузит поры.

Врач-дерматолог Светлана Студеникина ранее посоветовала отказаться от косметики с витамином А или ретинолом при резких перепадах температуры. По ее словам, из-за таких средств может повыситься чувствительность кожи и увеличиться риск получения солнечных ожогов.