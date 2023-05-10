Стало известно, как ухаживать за кожей при резких перепадах температуры Дерматолог Студеникина посоветовала отказаться от косметики с витамином A при изменении температуры

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При резких перепадах температуры лучше всего отказаться от использования косметики с витамином А или ретинолом в составе, посоветовала врач-дерматолог Светлана Студеникина. В разговоре с РИАМО специалист отметила, что из-за таких средств может повыситься чувствительность кожи и увеличиться риск получения солнечных ожогов.

В данные сезоны ни в коем случае нельзя использовать косметику с витамином А или ретинолом в составе: они повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, при взаимодействии с солнцем есть риск ожога и пигментации, — отметила врач.

Дерматолог рассказала, что в этот период для кожи любого типа важны мягкое очищение, увлажнение и питание. В связи с этим стоит отдать предпочтение молочку для очищения, мягким эмульсиям и пенкам. Следующим шагом должно стать удаление загрязнений и отшелушивание верхнего рогового слоя, советует Студеникина. По словам специалиста, для питания и увлажнения лучше всего подойдут крема и сыворотки, которые восполняют влагу и стимулируют выработку коллагенов. Несколько раз в неделю можно наносить маски.

Врач-нутрициолог Тамара Синько ранее рассказала, что для здоровья и молодости кожи нужно употреблять мясо, зелень и орехи. Они являются основными источниками тиамина, или витамина B1, — главного поставщика энергии в организм, который также снижает уровень окислительного стресса и предотвращает гликирование.