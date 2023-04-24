Нутрициолог рассказала, какие продукты помогут сохранить здоровье кожи Нутрициолог Синько: свинина, зелень и орехи богаты тиамином и помогут сохранить здоровье кожи

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Мясо, зелень и орехи являются основными источниками тиамина, или витамина B1, — главного поставщика энергии в организм, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-нутрициолог, специалист по функциональному питанию Тамара Синько. По ее словам, также витамин важен для здоровья и молодости кожи, так как снижает уровень окислительного стресса и предотвращает гликирование.

Это процесс, когда молекула сахара хватает молекулу белка и делает ее твердой и хрупкой. Кожа состоит из коллагена, эластина, которые тоже могут гликироваться. Из-за чего она теряет упругость, провисает, становится проблемной, — объяснила нутрициолог.

Кроме того, тиамин регулирует нервные импульсы, отвечающие за сообразительность и концентрацию. А дефицит витамина B1 приводит к аритмии и тахикардии, поэтому его необходимо добавить в рацион для профилактики заболеваний сердца.

По словам специалиста, запасы в организме тиамина нуждаются в ежедневном пополнении. Лидером по его содержанию является свинина.

Если съесть небольшой кусочек, вы практически полностью пополните суточный запас витамина. Достаточно употреблять этот продукт один-два раза в неделю по желанию, можно и больше, — подчеркнула эксперт.

Также тиамином богата зелень, особенно кинза, семена льна, крупы, бобовые — например, чечевица. Кроме того, нутрициолог рекомендует обратить внимание на орехи макадамия — они содержат витамины В1 и B12, которые в связке обеспечивают процесс детоксикации организма.

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