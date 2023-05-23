Врач рассказала о мерах первой помощи при солнечном ударе Врач Есина назвала тень и воду основными мерами первой помощи при солнечном ударе

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Солнечный удар — это вид теплового удара, при котором температура воздуха и прямые солнечные лучи действуют на открытые участки головы, поэтому пострадавшему нужны в первую очередь тень и вода, рассказала в беседе с «МК в Чите» заместитель главного врача Забайкальского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Есина.

Врач напомнила, что признаками солнечного удара являются головная боль, повышение температуры и артериального давления, одышка, жажда, тошнота, рвота. В случае потери сознания человека нужно немедленно доставить к врачу.

Пострадавшего нужно отвести в прохладное место или в тень, положить и повернуть голову набок. Лоб накрыть смоченной в теплой воде тканью. При этом нельзя использовать лед, так как это может спровоцировать кровоизлияние. Пострадавшему нужно давать пить каждые 30 минут охлажденную или слабосоленую воду либо раствор регидрона, — рассказала медик.

По словам специалиста, чтобы избежать солнечного удара, нужно стараться поменьше находиться на улице в жаркую погоду с 11:00 до 17:00. Также в это время необходимо избегать повышенной физической активности, особенно дачникам — это может спровоцировать перегрев организма. Немаловажную роль играет одежда, предпочтение следует отдавать хлопчатобумажным тканям и обязательно надевать головные уборы.

Кроме того, врач напомнила о вреде жирной, сладкой и соленой пищи, а также алкоголя в жаркую погоду. Рекомендуется пить не менее 2–2,5 литра жидкости, это может быть минеральная негазированная вода, зеленый чай или разбавленные соки. При этом напитки не должны быть холодными. Защититься от жары поможет душ комнатной температуры, а предотвратить ожоги — солнцезащитный крем, добавила медик.

Ранее заслуженный спасатель России Александр Гофштейн посоветовал жителям городов в жаркую погоду оставаться в тени, не сидеть долго на солнце, а также избегать длительного пребывания в общественном транспорте.