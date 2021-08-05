Врач рассказала, кому нужна ревакцинация от коронавируса

Возможность ревакцинации от коронавируса стоит обсуждать с каждым человеком индивидуально, так как у каждого своя реакция на прививку. Об этом «Радио 1» сообщила аллерголог-иммунолог Надежда Логина.

Вопрос решается очень просто. У каждого человека — разная реакция иммунной системы на формирование защитных свойств организма. Нужно посмотреть уровень антител. Если он достаточный, вообще не стоит проводить вакцинацию, — отметила эксперт.

Однако если антител в крови мало, то в этом случае ревакцинация необходима. Также в обязательном порядке стоит ревакцинировать тех, кто постоянно находится в зоне риска, общаясь с большим количеством людей или работая в «красной зоне», подытожила Логина.

Ранее стало известно, что число привившихся от коронавируса в России на данный момент — 37 миллионов человек. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Гриднев на консилиуме «Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной инфекции».