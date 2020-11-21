Врач рассказала, как коронавирус влияет на психику и нервную систему

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Коронавирусная инфекция может негативно влиять на психику и нервную систему. Об этом рассказала врач из Свердловской области Ирина Волкова, сама переболевшая COVID-19.

Женщина, работающая реаниматологом, перенесла коронавирус дома вместе с мужем. Врач утверждает, что надо стараться добиться госпитализации, если наблюдаются симптомы тяжелее обычного насморка.

Развившуюся у неё симптоматику она сравнила с живым пособием по учебнику нервных болезней. Волкова рассказала, что в течение недели испытывал сильные головные боли, была нарушена терморегуляция, скакало давление. Периодически её прошибал пот, чувствовалась слабость и боль в мышцах спины, наблюдался тремор рук и ног. Также она пожаловалась на гиперсомнию — она спала сутками и теряла ориентацию во времени. Кроме того, врач испытывала тревогу, которая сменилась апатией и безразличием.

Состояние нервной системы расцениваю как энцефалит, энцефаломенингит, что не легче дыхательных расстройств. И смертность от этого значительная, — цитирует Волкову E1.RU.

Она отметила, что схожие симптомы наблюдались и у её мужа, у которого, к тому же, на КТ выявили пневмонию. Специалист напомнила о необходимости профилактики вирусных заболеваний. Волкова подчеркнула, что профилактические меры не могут быть избыточными.

Ранее NEWS.ru писал, что цена на первую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» станет известна уже на следующей неделе (23–29 ноября). Об этом сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).