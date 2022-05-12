Врач рассказала, к чему может привести курение при ангине Врач Лапа: курение при ангине может стать причиной миокардита

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Курение при ангине может стать причиной миокардита, так как вредоносные бактерии проникают в организм, «как через открытые ворота», заявила терапевт Людмила Лапа. Более того, злоупотребление сигаретами в таком случае может привести к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, пишет РИАМО.

Я считаю, что это огромный риск — курить при ангине. <...> Токсины, бактерии — стафилококки, стрептококки — всё это может попасть в иммунную и кровеносную систему, как через открытые ворота. У нас может развиться миокардит. Это самый плохой результат, если вы будете курить при ангине, — подчеркнула Лапа.

Она подчеркнула, что курение при ангине повышает риск возникновения таких недугов, как ревматоидный артрит, красная волчанка или любое другое аутоиммунное заболевание. При первых симптомах терапевт порекомендовала обратиться к врачу за надлежащим лечением. Лапа добавила, что в домашних условиях может помочь полоскание горла септиками.

Обязательно сделать посевы зева, чем обусловлена эта ангина, вирусная она или бактериальная. Лечиться нужно обязательно, чтобы не было обострений аутоиммунных заболеваний, — резюмировала медик.

Ранее кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, насколько тяжело протекают одновременное заражение ангиной и коронавирусом. Это может привести к хроническому тонзиллиту и пневмонии, отметил он.