Врач рассказал о смертельно опасных чешуйках на коже головы Дерматолог Скарр рассказала смертельно опасных чешуйках на коже головы

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Зуд кожи головы

Британский врач-дерматолог Мартин Скарр поделился историей своего пациента, который обнаружил на своей голове шелушащуюся и воспалившуюся кожу. С этой проблемой он не мог справиться продолжительное время, в то время как раздражение кожи не прекращалось. По словам доктора, до 10% подобных новообразований могут оказаться злокачественными и привести к раку, передает «Вечерняя Москва».

Как заявляет дерматолог, данная проблема может быть связана с попаданием солнечных лучей на голову, в результате чего возникает ожог.

Он столкнулся с актиническим кератозом, также называемым солнечным кератозом. Он провоцирует шелушение участков кожи из-за ее повреждения прямыми лучами солнца. Данные участки бывают не более двух миллиметров в длину и до одного сантиметра в диаметре. Зачастую их легче почувствовать, чем увидеть, из-за их специфической текстуры, — поделился врач.

Он отмечает, что в случае запущения кожи головы может возникнуть плоскоклеточный рак, причиной появления которого также является воздействие солнца. В качестве метода решения проблемы Скарр предлагает воспользоваться специальным препаратом для химиотерапии, который способен уничтожить предраковые клетки.

Ранее главный онколог «СМ-Клиники» доктор медицинских наук Александр Серяков рассказал, как по укусу комара можно выявить рак на ранней стадии. По его словам, у человека с развивающимся заболеванием на месте раны могут проявиться большие пятна с отеками.