Врач рассказал, мог ли Грачевский умереть из-за искусственной комы

https://static.news.ru/photo/48cdad58-573b-11eb-8bf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Военный врач и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев в беседе с NEWS.ru полностью отверг возможность смерти Грачевского из-за медикаментозной комы.

Однозначно нет, от искусственной комы ещё никто не погибал, нет в природе таких людей. Он умер от коронавирусной инфекции. Я был лично знаком с Борисом Грачевским, мы часто с ним встречались на телепрограммах, приятельствовали. Скажу вам так, у Бориса было достаточно много хронических заболеваний, было бы удивительно, если бы их в 71 год не было. У него периодически повышалось артериальное давление. А вы знаете, что ковид — инфекция, особенностью которой является поражение капилляров и артерий, — сообщил Хорошев.

Солидарен с коллегой оказался и член-корреспондент РАН, профессор и доктор биологических наук Евгений Лильин.

«Я думаю, это была попытка спасти ему жизнь. Введя пациента в состояние комы, мы можем делать с ним то, что считаем нужным», — сообщил врач.

При этом профессор подчеркнул, что нужно дождаться официального сообщения о причинах смерти.

Ранее NEWS.ru писал, что худрук «Ералаша» был госпитализирован 27 декабря и скончался в возрасте 71 года от коронавируса. Перед смертью Борис Грачевский был введён в искусственную кому.