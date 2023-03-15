Названы группы риска по заражению сибирской язвой Инфекционист Малышев: в группу риска по сибирской язве входят пожилые и дети

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У людей с пониженным иммунитетом сибирская язва может протекать тяжело, рассказал НСН инфекционист Николай Малышев. По его словам, в группе риска находятся маленькие дети и пожилые. Помимо того, инфекцией чаще всего заражаются люди, связанные с сельским хозяйством, такие как ветеринары, мясники и скотники.

В основном болеют лица так или иначе связанные с сельским хозяйством: скотники, ветеринары, мясники. Это, безусловно, тяжелое заболевание. Лица, у которых ослаблен иммунитет: пожилые, маленькие дети... У них болезнь может тяжело протекать, — объяснил Малышев.

Врач предупредил, что летальность сибирской язвы высока, если болезнь не лечить. При этом медики знают как с ней бороться. Чтобы избежать заражения инфекцией, важно не покупать мясо неизвестного происхождения, подчеркнул эксперт. Также он призвал сторониться скотомогильников, ведь болезнь может сохраняться в течение длительного времени.

Ранее сообщалось, что двое жителей Цивильского муниципального округа Чувашии заразились сибирской язвой. Глава региона Олег Николаев уточнил, что жизням заболевших ничего не угрожает, они находятся под присмотром врачей. Контактировавшие с ними люди здоровы, добавил он.