Врач рассказал, чем нельзя лечить коронавирус

https://static.news.ru/photo/3a39edd8-8e00-11ea-bc40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известный врач Евгений Комаровский назвал препараты, которыми опасно лечить коронавирус. По его словам, для профилактики COVID-19 ни в коем случае нельзя принимать антибиотики.

Утверждение, что антибиотики обладают профилактическим действием при вирусных инфекциях — один из самых больших мифов нашей медицины, — приводит его слова РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что активное использование антибиотиков увеличивает риск бактериальных осложнений, и призвал не заниматься самолечением.

Чем активнее используются антибиотики, тем выше вероятность того, что будут распространены бактерии, устойчивые к огромному количеству лекарственных препаратов, — подытожил медик.

Ранее, как писал NEWS.ru, китайские учёные объяснили, как действует доказавшее свою эффективность против коронавируса лекарство. Речь идёт о препарате «Ремдесивир». Он препятствует размножению возбудителя в организме.