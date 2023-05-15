Врач предупредила об опасных последствиях орального секса Врач Грязнова рассказала о возможности заражения половыми инфекциями при оральном сексе

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Распространенное мнение об абсолютной безопасности орального секса неверно, сообщила в беседе с Lenta.ru врач-дерматовенеролог Научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Ольга Грязнова. Специалист подчеркнула, что слизистая полости рта может быть поражена в том числе возбудителями заболеваний, передающихся половым путем.

Врач не исключила возможности заражения такими инфекциями, как сифилис, гонорея, вирус герпеса, вирус папилломы человека, хламидиоз, а также гепатитами и ВИЧ.

Никто не гарантирует, что у полового партнера нет каких-то язв, стоматита, порезов на слизистой полости рта, щек, десен или, например, кровоточащих десен. Все это является условиями усугубления риска заражения для обоих партнеров, — предупредила Грязнова.

Врач напомнила, что риск половых инфекций сводится к минимуму при наличии постоянного партнера и при условии обоюдной верности. Кроме того, дерматовенеролог посоветовала использовать во время орального секса презерватив, а после контакта — специальные гигиенические салфетки для половых органов и ополаскиватель или антисептик для полости рта.

Ранее врач-гинеколог Лела Джохадзе развеяла мифы о венерических заболеваниях. В частности, она напомнила, что ИППП часто протекают бессимптомно, а мочеиспускание не спасает от заражения.