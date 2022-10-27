Врач предупредила об опасности употребления аспирина для разжижения крови Терапевт Чернышова: употребление аспирина для разжижения крови может спровоцировать кровотечение

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Применение народных средств и употребление аспирина для разжижения крови могут спровоцировать желудочно-кишечное кровотечение, рассказала «Москве 24» терапевт Надежда Чернышова. По словам врача, к такому выводу пришли британские ученые, которые изучали показатели смертности от инфарктов и инсультов у пациентов, принимавших продолжительное время аспирин.

В результате исследования выяснилось, что хотя показатель инфарктов и инсультов немного снижается, но общая смертность никак не улучшается, потому что из-за аспирина возникают осложнения в виде желудочно-кишечных кровотечений, — пояснила Чернышова.

Медицинский специалист предупредила, что аспирин назначается тем, у кого была какая-либо проблема с сосудами. Однако прежде чем начать принимать данный препарат, необходимо обязательно проконсультироваться с квалифицированным профильным врачом.

Кроме того, по мнению терапевта, не стоит использовать народные средства и травы для разжижения крови. Это связано с тем, что они имеют непредсказуемый эффект, заключила Чернышова.

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале ранее рассказала, что аспирин — лекарственный препарат «с рисками», он помогает в критических ситуациях, однако его приём может вызвать желудочное кровотечение. По словам Малышевой, безопасной заменой аспирину является парацетамол. Его можно принимать беременным женщинам и кормящим матерям.

Соведущий Малышевой Герман Гандельман указал на то, что аспирин запрещён для несовершеннолетних, поскольку приём ими данного лекарства чреват острой печёночной недостаточностью.