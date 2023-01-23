Врач предупредила об опасности уколов для похудения с маркетплейсов Диетолог Соломатина призвала ставить уколы для похудения только у специалистов

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Появившиеся в свободном доступе на маркетплейсах уколы-липолитики могут привести к неприятным последствиям, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе со «Словом и Делом» эксперт объяснила, что делать инъекции для похудения может только врач. По словам специалиста, ставить уколы самостоятельно опасно тем, что человек может промахнуться и ввести иглу в мышцу, а не в жировую ткань.

Самому себе колоть неизвестный препарат — это просто опасно. А если девушка уколет препарат не в жировую ткань, а в мышцу? Подобные инъекции не делают даже люди со средним медицинским образованием — только врачи, — объяснила Соломатина.

По мнению эксперта, настороженность вызывает и цена на уколы, которую устанавливают продавцы маркетплейсов. Цена в четыре тысячи рублей, считает диетолог, вряд ли гарантирует хоть какой-то положительный результат. Более того, отмечает Соломатина, отсутствие результата — это лучшее, что может последовать после сомнительной инъекции. Диетолог предупредила, что инъекции могут вызывать боль, жжение, спровоцировать появление синяков, воспаление лимфоузлов и ряд других осложнений, которые могут привести даже к летальному исходу.

Специалист объяснила, что, если при помощи укола жир все же рассосался, эффект будет недолгим. По словам врача, жир не выходит ни с потом, ни с мочой, а циркулирует по организму, поэтому через какое-то время он вернется на то место, где находился, при этом нарушив деятельность других органов во время циркуляции.

Врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин ранее предупредил об опасности филеров на основе гиалуроновой кислоты. По словам эксперта, самым распространенным последствием становится потеря зрение. Врач порекомендовал обращаться за инъекциями только к специалисту, обладающему высокими знаниями в анатомии лица и кожи.