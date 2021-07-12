Врач предупредил об опасности антибиотиков при коронавирусе

Применение антибиотиков при коронавирусе опасно. Кроме того, они не помогут вылечить COVID-19. Об этом предупредил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе шоу «Разберёмся в вакцинах вместе», которое транслируется на сайте российского общества «Знание».

У вируса нет того компонента, на который бы воздействовал антибиотик, который разрушает бактерии. Поэтому применение антибиотиков при этом очень опасно. Антибиотики при вирусной инфекции принимать строго не рекомендуется, — подчеркнул врач.

Он добавил, что покупка антибиотиков возможна только при наличии рецепта. Медик объяснил, что такое правило существует, потому что в некоторых случаях использование подобных медикаментов может иметь фатальные последствия, включая колиты и нарушения желудочно-кишечного тракта.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что нецелевой массовый приём антибиотиков во время COVID-пандемии привёл к опасным последствиям — появилось огромное число микроорганизмов, устойчивых к лекарственным препаратам. По его словам, этот и прошлый год здравоохранение во всём мире проверяется на прочность в сфере борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. Министр рассказал, что сегодня медики по всему миру объединяют усилия, направленные на противодействие распространению антимикробной резистентности.