Врач предупредил о вреде популярного средства от простуды Доктор Бергман рассказал, что оксолиновая мазь может вызывать пневмонию

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Врач и автор Telegram-канала «Доктор Бергман: секреты здоровья» Давид Бергман рассказал о последствиях применения при простуде оксолиновой мази. По его словам, содержащийся в ней вазелин может вызвать липоидную пневмонию.

Чисто теоретически мазь может увлажнять пересохшую слизистую носа, предшествуя тем самым заражению ОРВИ. Но есть данные, что вазелин в составе мази может накапливаться в легких, вызывая липоидную пневмонию, — отметил эксперт.

Также Бергман утверждает, что лечебные свойства оксолиновой мази не доказаны, а в российских и зарубежных рекомендациях по лечению и профилактике гриппа и простуды ее нет.

В качестве альтернативы специалист предлагает воспользоваться солевыми спреями или мазями, в составе которых содержится декспантенол.

Ранее врач-кардиопсихолог Анна Кореневич высказала мнение, что эффективность десятков лекарств от сердечных заболеваний на самом деле не доказана. Несмотря на это, по мнению Кореневич, наличие таких препаратов на рынке несет массу положительных эффектов. По словам специалиста, одно из основных преимуществ «пустышек» — отсутствие побочных эффектов.