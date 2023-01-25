Врач предупредил о «безумной заразности» кори Врач Мясников предупредил о почти стопроцентной заразности кори

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Корь имеет практически стопроцентную, «безумную» заразность в условиях почти полного отсутствия вакцинации от этого заболевания в стране, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников. В беседе с НСН специалист отметил, что болезнь среди инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, распространяется быстрее остальных.

Корь безумно заразна, это не коронавирус или грипп, у нее почти стопроцентная заразность, это одна из самых заразных воздушно-капельных инфекций. Если кто-то больной чихнул в комнате и ушел, а туда через три часа зашел непривитый, он все равно заразится. Эта болезнь протекает с осложнениями, реанимациями, — объяснил доктор.

По словам врача, россияне практически беззащитны перед инфекцией. При этом Мясников считает, что корь завезли мигранты, поэтому у всех въезжающих в страну должны быть документы о прививке от кори. Он привел в пример США, где не принимаются документы без полной вакцинации и статуса на ВИЧ. Доктор заявил, что прививка способна защитить от заболевания на 90%.

В Новосибирской области были зафиксированы 65 случаев заражения корью. Еще один очаг заболевания был обнаружен в Алтайском крае, а в Омске и Самаре — единичные случаи заражения.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о высокой заразности новых подвидов коронавирусной инфекции. По словам специалиста, каждая новая мутация будет заразнее предыдущей, но при этом тяжелее заболевание становиться не будет.