Инфекционист предупредил об усиление заразности новых штаммов коронавируса Инфекционист Тимаков: каждая последующая мутация коронавируса будет заразнее предыдущей

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Каждая новая мутация коронавируса будет становиться заразнее предыдущей. Однако при этом тяжесть заболевания усиливаться не станет. Об ’том рассказал ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, вирусу просто не выгодно убивать хозяина.

Каждая новая мутация коронавируса, вероятнее всего, будет гораздо более заразной, чем предыдущая. Но самое главное, что вирус не становится более патогенным. Это эволюция вируса, ему не выгодно убивать своего хозяина, — пояснил специалисты.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что появление нового «омикрон»-штамма ХВВ.1.5, или «кракена», говорит о том, что коронавирус будет меняться гораздо быстрее и в дальнейшем новых штаммов появиться еще больше. Он подчеркнул, что свойства новых штаммов также будут быстро меняться, в связи с чем заболеваемость коронавирусной инфекцией может увеличиться.

Роспотребнадзор сообщил, что в России зафиксировали первый случай заражения новым субвариантом «омикрона» — «кракеном». Заболевание диагностировали у пациента в Пензенской области.

Пензенский Минздрав после выявления у местного жителя нового штамма коронавируса «кракен» призвал людей избегать массового скопления людей, информация об этом появилась на сайте ведомства. В Минздраве отметили, что наличие у местного жителя коронавирусной инфекции подтвердилось 9 января, когда у пациента уже был закрыт больничный лист.