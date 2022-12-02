Врач посоветовала пить шиповник для профилактики ОРВИ Диетолог Соломатина: отвар шиповника помогает в профилактике ОРВИ благодаря витамину С

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Шиповник способен помочь сохранить здоровье зимой, когда растет заболеваемость простудой и различными вирусами, рассказала «Царьграду» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, отвар из этих ягод крайне полезен как во время болезни, так и для восстановления после нее, а также для профилактики. Эксперт пояснила, что в шиповник богат витамином С, а также разжижает кровь, что полезно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Также специалист посоветовала при приготовлении отвара не переборщить с кипятком и сделать его из воды не горячее 60 градусов.

Помогает отвар шиповника, он ещё и кровь разжижает. <...> Нужно где-то до 60 градусов. Вот такие хитрости, — рассказала Соломатина.

Врач-инфекционист Сергей Рябов ранее рассказал, что для профилактики ОРВИ и гриппа во время роста заболеваемости следует вести здоровый образ жизни, который подразумевает чередование физической и умственной активности, соблюдение режима и правильное питание. Специалист порекомендовал добавить фрукты и овощи в рацион для поддержания иммунитета. Помимо того, эксперт посоветовал не забывать носить маски в местах массового скопления людей.

Инфекционист напомнил, что лучшей защитой от гриппа является вакцинация. Он также добавил, что параллельно с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ увеличивается и число заражений коронавирусом. При этом специалист уточнил, что существенного роста числа зараженных COVID-19 не наблюдается.