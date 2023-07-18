Врач перечислила основные признаки конъюнктивита Врач Малиновская назвала резь в глазах одним из основных признаков конъюнктивита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одними из основных признаков конъюнктивита являются резь и боль в глазах, как при попадании песка, слезотечение, светобоязнь, отек век, покраснение белков, рассказала врач Ольга Малиновская. В беседе с «Вестями Подмосковья» специалист уточнила, что заболевание бывает аллергическим и инфекционным. Оно различается причинами возникновения.

Не стоит игнорировать появление симптомов заболевания, надеясь, что оно пройдет самостоятельно. Необходимо выяснить его природу и назначить терапию: и течение болезни, и подход к ее лечению будет зависеть от того, что именно спровоцировало воспаление слизистой, — пояснила врач.

По словам Малиновской, инфекционный конъюнктивит более распространен и возникает на фоне попадания вирусов и бактерий в глаза. Этот вид заболевания может проявиться в любое время года. Бактериальный тип передается контактно через грязные руки или зараженные предметы. Он опасен возникновением нагноений, из-за которых может быть сложно открыть глаза. Такой вид характеризуется сухостью и болью на слизистой.

При вирусном заражении конъюнктивит поражает сначала один глаз, а затем другой. Он передается воздушно-капельным путем. При болезни повышается температура тела, может возникнуть кашель и другие симптомы простуды. Для лечения инфекционного и бактериального типов заболевания необходимо сдать анализ на определение возбудителя. При аллергическом конъюнктивите важно уменьшить контакт с аллергеном. Малиновская уточняет, что врач может назначить антигистаминные препараты.

Врач Александр Созыкин ранее предупредил, что купаться в фонтане даже в жаркую погоду нельзя. Он пояснил, что при температуре выше 30 градусов в воде размножаются возбудители ротавирусной и кишечной инфекций, гепатита и конъюнктивита.