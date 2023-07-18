Россиянам объяснили, почему нельзя купаться в фонтанах Врач Созыкин предупредил о размножении возбудителей ротавируса в фонтанах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В жаркую погоду нельзя купаться в фонтанах из-за того, что при температуре выше 30 градусов в воде размножаются возбудители ротавирусной и кишечной инфекций, гепатита, конъюнктивита и паразиты, рассказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин. В разговоре с LIFE.ru он уточнил, что в воде также накапливаются мусор и ил, так как регламент не обязывает механически очищать фонтаны.

Кроме того, перемещаясь по чаше фонтана, существует риск получить электротравму из-за элементов подсветки или насосов. Врач предупреждает, что в воде высокая доза содержания обеззараживающих реагентов, токсичных для кожи и слизистых человека. Они используются для профилактики грибка и плесени.

Согласно санитарным правилам и нормам, купание в фонтанах запрещено. Советую просто посидеть и отдохнуть рядом с фонтаном, если невтерпеж — облиться водой из бутылки, которую принесли с собой или съесть мороженое, носить головной убор, — заключил Созыкин.

Эндокринолог Вероника Зайцева ранее предупредила, что отдыхающие на пляже могут подцепить кишечную палочку, проглотив загрязненную воду, или из-за ее попадания в открытые раны на коже. По ее словам, что на многолюдных пляжах с большой вероятностью может оказаться носитель инфекционного заболевания.