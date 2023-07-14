Врач рассказала, как можно подцепить на пляже кишечную палочку Эндокринолог Зайцева предупредила о риске заражения кишечной инфекцией на многолюдных пляжах

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Отдыхающие на пляже могут подцепить кишечную палочку, проглотив загрязненную воду или из-за ее попадания в открытые раны на коже, предупредила врач-эндокринолог Вероника Зайцева. Риск заражения возрастает при температуре воды выше 24 градусов, а также при большом количестве купающихся. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист отметила, что на многолюдных пляжах среди посетителей с большой вероятностью может оказаться носитель инфекционного заболевания.

Больше всего микробов — возле берега. <...> Заражение может возникнуть как при заглатывании загрязненной воды, так и через повреждения на коже и при соприкосновении со слизистыми, на которых есть микротравмы, или конъюнктиву глаз, — пояснила врач.

Также стоит обращать внимание на расположение пляжа — рядом не должно быть сточных рек и предприятий, советует эндокринолог. Зайцева отмечает, что вода не должна быть мутной или неестественного цвета с большим количеством водорослей возле берега. Лучше избегать купания при наличии открытых ран и внимательно следить за возможными появлениями признаков воспаления: отеков, покраснений, нагноений.

Кроме того, не стоит плавать в воде, температура которой ниже 18 градусов. Это чревато переохлаждением. Специалист пояснила, что оптимальное время для купания — утром до 11:00 и с 16:00 до 19:00.

По словам эндокринолога, опасность представляют случаи, когда человек заглатывает большое количество соленой воды. Зайцева объяснила, что такое часто происходит с детьми, тонущими людьми и при психиатрических заболеваниях. В таких ситуациях человеку нужна квалифицированная медицинская помощь.

Медик добавила, что морская вода благотворно влияет на кожу именно в момент купания. На солнце вода испаряется, а кристаллы соли остаются, вызывая сухость и провоцируя солнечные ожоги. Поэтому врач рекомендует сразу же ополоснуться пресной водой.

Доцент Александр Созыкин ранее предупредил о повышение количества кишечной палочки и других болезнетворных бактерий в море после шторма. Он посоветовал воздержаться от купания около четырех дней, пока показатели воды не нормализуются.