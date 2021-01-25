Врач перечислила наиболее частые последствия COVID-19

https://static.news.ru/photo/0abb99e6-5f2c-11eb-83d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Klein/imagebroker.com/Global Look press

Российский врач Екатерина Вострикова перечислила самые часто встречающиеся последствия COVID-19. Так, чаще всего переболевшие люди испытывают слабость после выздоровления.

На 45% выросло количество пациентов, которые обратились с жалобами на слабость после перенесённого коронавируса — отметила Вострикова, слова которой приводит KP.RU.

Также порядка 30% пациентов жаловались на психологические травмы. Около 22% жалуются на боли в груди, даже после отрицательных тестов на COVID-19. Кроме того, на протяжении долгого времени может сохраняться одышка — об этом рассказали 15% пациентов.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 738 690.

По данным оперштаба, количество активных случаев составляет 518 009.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 19 003 человека — до 3 150 763. Жертвами COVID-19 стали 456 человек, всего зарегистрировано 69 918 летальных исходов.

Ранее NEWS.ru писал, что три московских обсерватора, перепрофилированных для заражённых коронавирусом, возвращаются к нормальной работе, рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.