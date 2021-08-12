Врач оценил заявление британского учёного о непобедимости «дельта»-штамма

Вирус может уходить туда, где нет иммунного ответа организма: либо он не привит, либо не переболел. Поэтому эти люди в куда большей опасности, чем те, кто уже привился или переболел, и дело не в непобедимости штамма «дельта». Об этом Pravda.Ru сообщил клинический врач, фармаколог, кардиолог Андрей Кондрахин.

Если британский учёный имеет в виду, что мы, имея антитела к коронавирусной инфекции, продолжаем болеть, то мы понимаем, что вероятность заболевания сохраняется, но снижается. Если говорим в целом о популяционном иммунитете, то он должен сформироваться, — сообщает специалист.

Иначе может начаться прогрессивное развитие болезни во всех регионах мира. Однако именно сейчас можно наблюдать тенденцию к снижению по заболеваемости. Это говорит о том, что постепенно растёт количество людей с иммунитетом. И если привитый человек заразится штаммом «дельта», то ему вряд ли понадобится экстренная помощь, в отличие от тех, кто вообще никаких прививок не делал, говорит кардиолог.

Если человечество получит защиту через иммунизацию, то со временем эффект и мутация вируса будут ослабевать, ему будет тяжелее переноситься от человека к человеку, так как он будет встречаться с сильным иммунитетом. Поэтому нам так нужна вакцинация и получение коллективного иммунитета, резюмирует Кондрахин.

Ранее учёный, биотехнолог Юрий Дейгин сообщил, что «дельта»-штамм коронавируса настолько заразен, что от него не может спасти даже медицинская маска.