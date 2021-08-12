Учёный объяснил, почему маска не спасёт от «дельта»-штамма

«Дельта»-штамм коронавируса настолько заразен, что от него не может спасти даже медицинская маска. Об этом «Царьграду» сообщил учёный, биотехнолог Юрий Дейгин.

В случае с «дельта»-штаммом непривитый человек заболеет им фактически с полной вероятностью, и даже постоянное ношение маски не спасёт от заражения, — пояснил эксперт.

Он пояснил, что маска защищает окружающих от того, кто её носит, а не наоборот. И если её носят все, то это снижает риск распространения инфекции. Но в случае с «дельта»-штаммом не спасают и они, так как достаточно пары минут общения с заражённым для инфицирования, сообщил Дейгин.

По его словам, для полной защиты верхних дыхательных путей лучше всего пользоваться респиратором. Но вирус может попасть в организм и через глаза, поэтому обезопасить себя возможно лишь при помощи вакцинации. Только она должна проходить добровольно, так как принуждение к нужному результату привести не сможет, резюмировал учёный.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова вирусолог Максим Скулачев сообщил, что бояться «йота»-штамма не стоит, так как он уступает индийскому («дельта»-штамм).