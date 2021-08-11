Вирусолог призвал не страшиться «йота»-штамма

Бояться «йота»-штамма не стоит, он уступает индийскому («дельта-штамм»). Об этом заявил вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в разговоре с «Москвой 24».

Он прокомментировал данные портала репринтов medRxiv о том, что штамм «йота» может давать летальность до 82% среди возрастной категории старше 45 лет. По словам Скулачева, при такой смертности уже был бы полный локдаун, срочная переработка всех вакцин, войска на улицах и так далее.

«Йота» может лишь увеличить смертность в определённой возрастной группе на 82%. В целом средняя смертность от ковида составляет порядка 1%. И может быть, что с распространением этого штамма она стала бы достигать 1,5%, — приводит портал его слова.

Более того, Скулачев считает, что штамм «йота», скорее всего, уже уступил по своим свойствам распространённому сейчас штамму «дельта» — он проигрывает ему по заразности. «Соревнование» между штаммами уже прошло, и «дельта» уже вышел победителем.

В научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» считают, что предпосылок к распространению «йота»-штамма в России нет, поскольку «дельта»-штамм вытесняет все другие варианты.