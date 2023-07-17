Врач оценил опасность распространения неизвестной болезни из Египта Иммунолог Болибок усомнился в опасности неизвестной болезни из Египта для россиян

Фото: Andreas Gora/imago stock&people/Global Look Press

Неизвестная болезнь, которую наблюдают в Египте, имеет схожие симптомы с лихорадкой денге, распространенной в тропических странах, где водятся комары — переносчики вируса, отметил в беседе с NEWS.ru аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Характерным симптомом при инфекции является ломота в суставах, кроме того, может произойти озноб, упадок сил, повышение температуры, головокружение и тошнота, рассказал специалист. Болибок при этом выразил уверенность, что России точно не грозит эпидемия «загадочной» египетской болезни.

Существует геморрагический вариант болезни — происходит кровоизлияние в кожу, эта более опасный и тяжелый вариант, который встречается довольно редко. Стоит отметить, что случаи заражения у нас в стране возможны исключительно завозные, то есть если человека там укусили и он вернулся в Россию, — объяснил Болибок.

Иммунолог подчеркнул, что болезнь не передается от человека к человеку.

Инфицированный человек не опасен для окружающих. Так что даже если подтвердится информация о лихорадке денге в Египте, у нас эпидемии ожидать точно не стоит, — заверил врач.

Случаи неизвестного заболевания ранее зафиксировали в египетской провинции Кена в 600 километрах к югу от Каира. Регион, где выявили заболевших, расположен в долине Нила, туристы ездят через него на экскурсии в Луксор. По предварительным данным, инфекция передается через укусы комаров и других кровососущих насекомых, при этом инкубационный период длится от четырех до 10 дней, а симптомы схожи с проявлениями лихорадки денге. В целях профилактики Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на рейсах, прибывающих из Египта.

Ранее инфекционист Георгий Викулов допустил, что за «неизвестной болезнью» действительно может скрываться лихорадка денге. Специалист отметил, что комары, от укуса которых можно подхватить инфекцию, обитают по всему Египту и поэтому даже если покинуть провинцию, где произошла вспышка, это не гарантирует безопасности.