Инфекционист предупредил об опасности «неизвестной болезни» из Египта Инфекционист Викулов: египетская «неизвестная болезнь» может быть лихорадкой денге

Фото: Yue Dongxing/XinHua/Global Look Press

Новая неизвестная инфекция с симптомами лихорадки, выявленная в Египте, передается через комаров, обитающих по всей стране, поэтому даже если покинуть провинцию, где произошла вспышка болезни, это не гарантирует безопасности, заявил в беседе с НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. При этом специалист предположил, что речь может идти о вспышке лихорадки денге.

Как сообщает издание, ранее в египетской провинции Кена произошла вспышка неизвестной болезни. Через этот регион, расположенный в долине Нила, туристы ездят на экскурсии в Луксор. Пока известно, что инфекция передается через укусы комаров и других кровососущих насекомых, инкубационный период длится 4–10 дней, а симптомы напоминают лихорадку денге и проявляются в виде высокой температуры, ломоты, головной боли, тошноты и рвоты. В связи с этим Роспотребнадзор усилил санитарный контроль над рейсами, прибывающими из Египта

Если речь идет о лихорадке денге, <...> это достаточно успешно лечится, если своевременно поставлен диагноз. Если классическая форма, то прогноз благоприятный, а если геморрагическая форма, то летальность может достигать около 50%, — рассказал инфекционист.

По его словам, местные кровососущие насекомые могут переносить и другие виды лихорадок, они распространены по всей стране, поэтому переезд туристов в другой регион не гарантирует безопасности.

Они не только лихорадку денге передают, но и желтую лихорадку и другие виды. Эти комары давно описаны, они именно там обитают сейчас, первоначально появились в Африке. Для них там благоприятный климат. То есть, переезд в Каир туристов никак не спасет. Использование средств защиты может уменьшить риски, но это тоже ничего не гарантирует, — подчеркнул специалист.

Ранее Роспотребнадзор усилил контроль на рейсах из Египта из-за неизвестного заболевания, случаи которого были зарегистрированы в провинции Кена. Ограничения Роспотребнадзора связаны с недопущением рисков завоза инфекции.